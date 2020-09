Referendum, gazebo M5s in piazza per il Vota Sì Day: Di Maio in Toscana, Crimi all’evento di Ostia con Raggi e Catalfo (Di sabato 12 settembre 2020) A una settimana dal Referendum sul taglio dei parlamentari, i 5 stelle scendono in piazza con i gazebo per la campagna #VotaSì Day. L’evento, organizzato in tutta Italia da parlamentari e attivisti, è stato pensato in vista dell’election day del 20-21 settembre per lanciare gli ultimi giorni di campagna elettorale. Nel pomeriggio lo stesso Luigi Di Maio è atteso in Toscana, a Cascina e a Viareggio. Con lui anche la vicepresidente del Senato Paola Taverna e del viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri. A Roma, e in particolare sul lungomare di Ostia, dalle ore 16.30 alle 20 gli attivisti del Movimento allestiranno 10 gazebo distanziati di 400 metri, per una copertura totale di 4 chilometri. Qui è prevista la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) A una settimana dalsul taglio dei parlamentari, i 5 stelle scendono incon iper la campagna #Sì Day. L’evento, organizzato in tutta Italia da parlamentari e attivisti, è stato pensato in vista dell’election day del 20-21 settembre per lanciare gli ultimi giorni di campagna elettorale. Nel pomeriggio lo stesso Luigi Diè atteso in, a Cascina e a Viareggio. Con lui anche la vicepresidente del Senato Paola Taverna e del viceministro ai Trasporti Giancarlo Cancelleri. A Roma, e in particolare sul lungomare di, dalle ore 16.30 alle 20 gli attivisti del Movimento allestiranno 10distanziati di 400 metri, per una copertura totale di 4 chilometri. Qui è prevista la ...

carlosibilia : Votare Si al referendum vuol dire risparmiare mezzo miliardo di euro a legislatura, avere maggiore efficienza e avv… - BaldinoVittoria : Il taglio dei #parlamentari serve a ristabilire un rapporto diretto tra cittadini ed eletti. Per questo è important… - Mov5Stelle : Sabato 12 settembre vi aspettiamo ai gazebo e ai banchetti informativi che allestiremo in tutta Italia per risponde… - Simo07827689 : RT @carlosibilia: Votare Si al referendum vuol dire risparmiare mezzo miliardo di euro a legislatura, avere maggiore efficienza e avvicinar… - Noovyis : (Referendum, gazebo M5s in piazza per il Vota Sì Day: Di Maio in Toscana, Crimi all’evento di Ostia con Raggi e Cat… -