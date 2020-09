Maltempo, temporale-bomba in Aspromonte: 60mm di pioggia in collina, a Reggio Calabria è pieno autunno all’improvviso [LIVE] (Di sabato 12 settembre 2020) Un violento temporale pomeridiano ha colpito Reggio Calabria nel pomeriggio di oggi: il cumulonembo, proveniente dall’Aspromonte, ha oscurato il sole intorno alle 14:30, dopo una mattinata di gran caldo in cui la colonnina di mercurio aveva raggiunto i +30°C, proprio nel giorno dell’inizio della festa patronale fortemente condizionata dalle norme anti-Covid. Tra le 15:30 e le 16:00 le colline della città sono state bersagliate da pioggia torrenziale, fulmini, saette e grandine. Nell’hinterland cittadino da segnalare 60mm di pioggia a Santa Domenica, 44mm a Sant’Alessio in Aspromonte, 41mm a Cardeto, 29mm a Rumia, 16mm a Scilla, 15mm a Rosario Valanidi. Nel centro cittadino la temperatura è crollata a ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) Un violentopomeridiano ha colpitonel pomeriggio di oggi: il cumulonembo, proveniente dall’, ha oscurato il sole intorno alle 14:30, dopo una mattinata di gran caldo in cui la colonnina di mercurio aveva raggiunto i +30°C, proprio nel giorno dell’inizio della festa patronale fortemente condizionata dalle norme anti-Covid. Tra le 15:30 e le 16:00 le colline della città sono state bersagliate datorrenziale, fulmini, saette e grandine. Nell’hinterland cittadino da segnalaredia Santa Domenica, 44mm a Sant’Alessio in, 41mm a Cardeto, 29mm a Rumia, 16mm a Scilla, 15mm a Rosario Valanidi. Nel centro cittadino la temperatura è crollata a ...

METEO – Continua ad insistere sulla città di Palermo e provincia una sta area di instabilità meteorologica. Già, dopo il nubifragio del primo pomeriggio di oggi, potrebbero formarsi e verificarsi nuov ...

Dopo aver osservato molto attentamente le ultimissime emissioni modellistiche non possiamo far altro che prendere atto dell’estrema incertezza evolutiva. Le condizioni meteo climatiche potrebbero vari ...

