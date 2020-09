Le fiamme della West Coast scottano anche Trump (Di sabato 12 settembre 2020) I media americani criticano il «lungo silenzio» del presidente sul dramma che si sta consumando in quelle regioni. Leggi su media.tio.ch (Di sabato 12 settembre 2020) I media americani criticano il «lungo silenzio» del presidente sul dramma che si sta consumando in quelle regioni.

noordungp : RT @TgrRaiFVG: Incendio di sterpaglie in mattinata sul monte Hermada, nel comune di Duino Aurisina. Le fiamme si sono sviluppate in una zo… - TgrRaiFVG : Incendio di sterpaglie in mattinata sul monte Hermada, nel comune di Duino Aurisina. Le fiamme si sono sviluppate… - elios_skia : RT @anis_epis: Siracusa, vile atto intimidatorio: in fiamme furgone di proprietà del marito di Daniela La Runa, avvocato difensore del cent… -

Ultime Notizie dalla rete : fiamme della Oregon e Washington in fiamme: decine di dispersi, evacuate 40mila persone Euronews Italiano Napoli, durante la notte brucia la collina dei Camaldoli: l'allarme dei residenti

È stata nuovamente avvolta dalle fiamme la collina dei Camaldoli che da ieri pomeriggio, non ha smesso ancora di bruciare. Un vero dramma per i residenti di Pianura che da subito hanno richiesto l’int ...

Oregon e Washington in fiamme: decine di dispersi, evacuate 40mila persone

Centinaia di pompieri lottano da giorni per domare una quarantina di roghi nei due Stati. A Portland proclamato lo stato di emergenza View on euronews Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo s ...

È stata nuovamente avvolta dalle fiamme la collina dei Camaldoli che da ieri pomeriggio, non ha smesso ancora di bruciare. Un vero dramma per i residenti di Pianura che da subito hanno richiesto l’int ...Centinaia di pompieri lottano da giorni per domare una quarantina di roghi nei due Stati. A Portland proclamato lo stato di emergenza View on euronews Il nostro obiettivo è quello di creare un luogo s ...