Lazio, Lazzari: "Per la Champions servono rinforzi. Presto saremo al top" (Di sabato 12 settembre 2020) FROSINONE - La Lazio batte il Frosinone con il gol di Correa. Altra amichevole archiviata con una vittoria in vista del via ufficiale della stagione. Manuel Lazzari , ai microfoni di Lazio Style Radio,... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 12 settembre 2020) FROSINONE - Labatte il Frosinone con il gol di Correa. Altra amichevole archiviata con una vittoria in vista del via ufficiale della stagione. Manuel, ai microfoni diStyle Radio,...

laziopress : Frosinone – Lazio, Lazzari nel post partita:”Abbiamo giocato bene, il risultato ci sta stretto. Tra 15 giorni sarem… - pasqualinipatri : Frosinone – Lazio, Lazzari nel post partita:”Abbiamo giocato bene, il risultato ci sta stretto. Tra 15 giorni sarem… - sportli26181512 : #Lazio, Lazzari: 'Per la Champions servono rinforzi. Presto saremo al top': L’esterno, in campo nella vittoria in a… - LazioLdn : RT @m_biancoceleste: #FrosinoneLazio prob. formazioni FROSINONE - Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Tribuzzi, Maiello, Vitale, D’… - Noibiancocelest : Frosinone-Lazio, Lazzari: “Ci manca ancora un po’ di lucidità, ma c’è ancora tempo prima della ripresa della Serie … -