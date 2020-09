"Io favori non li faccio". Giorgetti contro la linea di Salvini: una slavina politica su Pd e M5s (Di sabato 12 settembre 2020) «Al referendum voterò convintamente no». Giancarlo Giorgetti prende le distanze dalla linea del suo partito, la Lega, e dalle indicazioni di Matteo Salvini e in un comizio a Vittuone, in provincia di Milano, annuncia il suo voto contrario. «Un semplice taglio dei parlamentari in assenza di altre riforme è improponibile. Tagliare del 40% i parlamentari», ha spiegato Giorgetti alla presenza del governatore lombardo Attilio Fontana «darebbe un potere senza limite alle segreterie di partito, limitando molto la volontà popolare. È una deriva da evitare con forza. Sarebbe un favore ad un governo inadeguato. Anche per questo che voterò No» Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) «Al referendum voterò convintamente no». Giancarloprende le distanze dalladel suo partito, la Lega, e dalle indicazioni di Matteoe in un comizio a Vittuone, in provincia di Milano, annuncia il suo voto contrario. «Un semplice taglio dei parlamentari in assenza di altre riforme è improponibile. Tagliare del 40% i parlamentari», ha spiegatoalla presenza del governatore lombardo Attilio Fontana «darebbe un potere senza limite alle segreterie di partito, limitando molto la volontà popolare. È una deriva da evitare con forza. Sarebbe un favore ad un governo inadeguato. Anche per questo che voterò No»

