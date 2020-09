Gianni Sperti non si riconosce più | Opinionista in difficoltà a Uomini e Donne (Di sabato 12 settembre 2020) Durante l’estate, Gianni Sperti ha fatto diversi cambiamenti, in primo luogo estetici. L’Opinionista di Uomini e Donne si è mostrato diversissimo con i capelli biondi e pieno di nuovi progetti, tra danza e fotografia. Ora che è tornato a Uomini e Donne, Gianni Sperti è di nuovo moro, ma, in un certo senso non si riconosce più. A confessarlo è stato lo stesso ex ballerino su Instagram. Poche ore fa, infatti, Gianni Sperti ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “…e comunque mi preferisco biondo”. Una confessione sconcertante per i suoi follower che avevano pensato a un look ... Leggi su giornal (Di sabato 12 settembre 2020) Durante l’estate,ha fatto diversi cambiamenti, in primo luogo estetici. L’disi è mostrato diversissimo con i capelli biondi e pieno di nuovi progetti, tra danza e fotografia. Ora che è tornato aè di nuovo moro, ma, in un certo senso non sipiù. A confessarlo è stato lo stesso ex ballerino su Instagram. Poche ore fa, infatti,ha condiviso una storia sul suo profilo Instagram in cui ha scritto: “…e comunque mi preferisco biondo”. Una confessione sconcertante per i suoi follower che avevano pensato a un look ...

