Festival Comunicazione, momento clou con Aldo Grasso e Pierluigi Pardo (Di sabato 12 settembre 2020) GENOVA (ITALPRESS) – momento clou al Festival della Comunicazione di Camogli questa mattina con Aldo Grasso e Pierluigi Pardo protagonisti davanti a un pubblico davvero interessato, tra cui un divertito Rosario Fiorello seduto in prima fila. Un'ora di discussione sulla tv di ieri e di oggi. Stimolato da Pardo il critico televisivo ha sottolineato il ruolo dei programmi di maggior successo nella costruzione di una profonda identità nazionale. “Lascia o Raddoppia” su tutti, era capace di fermare l'intero Paese al giovedì sera, così come hanno fatto nel tempo i grandi eventi del mondo dello Sport.Pardo (che quest'anno sarà il telecronista dei match clou ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) GENOVA (ITALPRESS) –aldelladi Camogli questa mattina conprotagonisti davanti a un pubblico davvero interessato, tra cui un divertito Rosario Fiorello seduto in prima fila. Un'ora di discussione sulla tv di ieri e di oggi. Stimolato dail critico televisivo ha sottolineato il ruolo dei programmi di maggior successo nella costruzione di una profonda identità nazionale. “Lascia o Raddoppia” su tutti, era capace di fermare l'intero Paese al giovedì sera, così come hanno fatto nel tempo i grandi eventi del mondo dello Sport.(che quest'anno sarà il telecronista dei match...

AD1959 : RT @FestivalCom: VERSO IL FESTIVAL 2020 Ecco i protagonisti del MONDO PODCAST! Il nuovo format del Festival della Comunicazione in collabor… - casachiesi : This weekend we are at the Festival della Comunicazione at Camogli #camogli #italy #casachiesi - Milanodascoprir : Al @festivalcomunicazione Servegnini, Postiglione trattano delle sfide per le città dopo il lockdown @ Festival Del… - fontanabuona : Camogli: ecco Fiorello al Festival della Comunicazione - lucainge_tweet : Camogli: ecco Fiorello al Festival della Comunicazione -

Ultime Notizie dalla rete : Festival Comunicazione Festival comunicazione a Terrasini: mons. Marcianò (Omi), "fortezza cristiana non si misura su criteri di potenza; è lotta per resistere alla menzogna" Servizio Informazione Religiosa Festival Comunicazione, momento clou con Aldo Grasso e Pierluigi Pardo

GENOVA (ITALPRESS) – Momento clou al Festival della Comunicazione di Camogli questa mattina con Aldo Grasso e Pierluigi Pardo protagonisti davanti a un pubblico davvero interessato, tra cui un ...

RIGENERA: al via il festival dell'architettura di Reggio Emilia

per promuovere una città più sociale, creativa e innovativa, specialmente in un mondo post-pandemico. Dal 14 settembre al 18 ottobre parte la prima edizione dell'unica rassegna, tra le sette risultate ...

GENOVA (ITALPRESS) – Momento clou al Festival della Comunicazione di Camogli questa mattina con Aldo Grasso e Pierluigi Pardo protagonisti davanti a un pubblico davvero interessato, tra cui un ...per promuovere una città più sociale, creativa e innovativa, specialmente in un mondo post-pandemico. Dal 14 settembre al 18 ottobre parte la prima edizione dell'unica rassegna, tra le sette risultate ...