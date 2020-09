Elkann: “La Juventus punta al decimo scudetto, Pirlo sa come si fa” (Di sabato 12 settembre 2020) Intervenuto a margine del gala a Firenze per i 1000 GP della scuderia di Maranello in F1, queste le parole del presidente della Ferrari John Elkann ai microfoni di Sky Sport: “Quando si vincono 9 scudetti di fila, il decimo è quello a cui tutti noi juventini puntiamo. E’ un obiettivo importante e difficile, ma abbiamo un nuovo allenatore che sa cosa vuol dire vincere”. Foto: FCA L'articolo Elkann: “La Juventus punta al decimo scudetto, Pirlo sa come si fa” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) Intervenuto a margine del gala a Firenze per i 1000 GP della scuderia di Maranello in F1, queste le parole del presidente della Ferrari Johnai microfoni di Sky Sport: “Quando si vincono 9 scudetti di fila, ilè quello a cui tutti noi juventini puntiamo. E’ un obiettivo importante e difficile, ma abbiamo un nuovo allenatore che sa cosa vuol dire vincere”. Foto: FCA L'articolo: “Laalsasi fa” proviene da Alfredo Pedullà.

