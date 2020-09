Elisabetta Gregoraci a Verissimo parla di Flavio Briatore “Ha fatto degli errori con me …” (Di sabato 12 settembre 2020) Sabato 12 settembre ricomincia, dopo la pausa estiva, la trasmissione di successo condotta da Silvia Toffanin “Verissimo.”. Nel salotto di Silvia Toffanin vanno sempre ospiti molto amati dal pubblico e le interviste che fa la Toffanin riescono sempre a far loro raccontare agli ospiti, aneddoti e particolari della propria vita anche molto personali, a volte bellissimi, a volte dolorosi, a volte anche tanto divertenti. Silvia Toffanin intervista Elisabetta Gregoraci Silvia Toffanin, per la prima puntata di Verissimo, ha invitato nel suo salotto, tra gli altri, Elisabetta Gregoraci che ha raccontato innanzitutto quale è attualmente lo stato di salute di Flavio Briatore e ha avuto parole molto ... Leggi su baritalianews (Di sabato 12 settembre 2020) Sabato 12 settembre ricomincia, dopo la pausa estiva, la trasmissione di successo condotta da Silvia Toffanin “.”. Nel salotto di Silvia Toffanin vanno sempre ospiti molto amati dal pubblico e le interviste che fa la Toffanin riescono sempre a far loro raccontare agli ospiti, aneddoti e particolari della propria vita anche molto personali, a volte bellissimi, a volte dolorosi, a volte anche tanto divertenti. Silvia Toffanin intervistaSilvia Toffanin, per la prima puntata di, ha invitato nel suo salotto, tra gli altri,che ha raccontato innanzitutto quale è attualmente lo stato di salute die ha avuto parole molto ...

