Droga, microspie e denaro in casa: quattro persone fermate a San Paolo d'Argon (Di sabato 12 settembre 2020) Bergamo, 12 settembre 2020 - I carabinieri della Stazione di Grumello del Monte, con la collaborazione delle unità cinofile di Orio al Serio, hanno fermato e deferito quattro persone trovate in ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 12 settembre 2020) Bergamo, 12 settembre 2020 - I carabinieri della Stazione di Grumello del Monte, con la collaborazione delle unità cinofile di Orio al Serio, hanno fermato e deferitotrovate in ...

buongior1 : IN CASA DROGA, MICROSPIE E DENARO - webecodibergamo : Droga, microspie e denaro in casa San Paolo d’Argon, fermate 4 persone - qn_giorno : #Bergamo, droga, microspie e denaro in casa: quattro persone fermate a San Paolo d'Argon - ValserianaNews : 4 persone di origine rumena fermate e deferite dai carabinieri trovati in possesso di un chilo e mezzo di hashish,… -

Ultime Notizie dalla rete : Droga microspie Droga, microspie e denaro in casa: quattro persone fermate a San Paolo d'Argon

I carabinieri della Stazione di Grumello del Monte, con la collaborazione delle unità cinofile di Orio al Serio, hanno fermato e deferito quattro persone trovate in possesso di un ingente quantitativo ...

Droga, microspie e denaro in casa San Paolo d’Argon, fermate 4 persone

Trovato un chilo e mezzo di hashish nel giardino di un’abitazione di San Paolo d’Argon. Nell’armadio anche 15.500 euro. I Carabinieri della Stazione di Grumello del Monte, con la collaborazione delle ...

I carabinieri della Stazione di Grumello del Monte, con la collaborazione delle unità cinofile di Orio al Serio, hanno fermato e deferito quattro persone trovate in possesso di un ingente quantitativo ...Trovato un chilo e mezzo di hashish nel giardino di un’abitazione di San Paolo d’Argon. Nell’armadio anche 15.500 euro. I Carabinieri della Stazione di Grumello del Monte, con la collaborazione delle ...