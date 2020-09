Bari, 26enne uccide il nuovo compagno dell’ex compagna: con lui il figlio di 4 anni (Di sabato 12 settembre 2020) Un uomo di 26 anni è stato arrestato a Bitetto, in provincia di Bari, con l’accusa di aver ucciso il nuovo compagno dell’ex fidanzata, anche lei ferita insieme al padre della vittima. Il 26enne non avrebbe accettato la fine della relazione con la giovane di 22 anni, per cui si profila il movente passionale secondo la stampa locale. Presente durante la lite che è poi degenerata nell’accoltellamento e la morte di Nicola Brescia, 26 anni, anche il figlio di 4 anni della ragazza e dell’arrestato. Bari, 26enne accoltellato dall’ex della compagna Il delitto sarebbe avvenuto a Bitetto verso le 3.30 di questa notte, sotto la casa in cui ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 12 settembre 2020) Un uomo di 26è stato arrestato a Bitetto, in provincia di, con l’accusa di aver ucciso ildell’ex fidanzata, anche lei ferita insieme al padre della vittima. Ilnon avrebbe accettato la fine della relazione con la giovane di 22, per cui si profila il movente passionale secondo la stampa locale. Presente durante la lite che è poi degenerata nell’accoltellamento e la morte di Nicola Brescia, 26, anche ildi 4della ragazza e dell’arrestato.accoltellato dall’ex dellaIl delitto sarebbe avvenuto a Bitetto verso le 3.30 di questa notte, sotto la casa in cui ...

