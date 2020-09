Atletica, Faniel a Monza chiude in 28:10: sfiorato di due secondi il record di Meucci (Di sabato 12 settembre 2020) Grande prestazione di Eyob Faniel che a Monza chiude in 28:10, sfiorando ancora il record italiano, a due secondi dal 28:08 di Meucci dopo il 28:12 di domenica scorsa. “Tutto sommato posso essere contento per il risultato perché vuol dire che sono in grado di correre forte anche con il caldo, che certamente si è fatto sentire. La gara è stata impostata bene, su un percorso veloce, con una lepre fino al sesto chilometro. Ho perso qualche secondo rispetto alla tabella di marcia al settimo e all’ottavo, poi ho recuperato negli ultimi due – ha commentato il primatista di maratona delle Fiamme Oro – È stata una bellaemozione gareggiare qui, provando a immaginare la traiettoria delle curve come fanno i piloti di Formula Uno, anche se a ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) Grande prestazione di Eyobche ain 28:10, sfiorando ancora ilitaliano, a duedal 28:08 didopo il 28:12 di domenica scorsa. “Tutto sommato posso essere contento per il risultato perché vuol dire che sono in grado di correre forte anche con il caldo, che certamente si è fatto sentire. La gara è stata impostata bene, su un percorso veloce, con una lepre fino al sesto chilometro. Ho perso qualche secondo rispetto alla tabella di marcia al settimo e all’ottavo, poi ho recuperato negli ultimi due – ha commentato il primatista di maratona delle Fiamme Oro – È stata una bellaemozione gareggiare qui, provando a immaginare la traiettoria delle curve come fanno i piloti di Formula Uno, anche se a ...

