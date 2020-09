Zingaretti risponde a Saviano: "Insulta migliaia di persone che difendono la democrazia" (Di venerdì 11 settembre 2020) “Se si arriva agli insulti vuol dire che gli argomenti sono finiti”. Il giorno dopo il je accuse di Roberto Saviano nei confronti del Partito democratico, arriva la risposta del segretario dem, Nicola Zingaretti.“Chi Insulta, Insulta decine di migliaia di persone che difendono la democrazia combattendo le destre e meritano rispetto. Il Pd”, continua Zingaretti, ”è il primo partito della coalizione e in molte regioni il primo partito perché gli italiani hanno capito che dopo le chiacchiere ci sono i fatti. Io continuo a difendere i valori democratici”, conclude.Lo scrittore, ieri, ci era andato giù pesante sul Pd. In un’intervista a La Stampa aveva giustificato ... Leggi su huffingtonpost

