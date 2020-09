Viviana e Gioele | a distanza di un mese dal ritrovamento | arriva la dolorosa conferma

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 11 settembre 2020) "Anche gli altri reperti ossei ritrovati a Caronia lo scorso 3 settembre vicino a dove erano stati trovati i primi, sono di". Arlo è l'avvocato Pietro Venuti, legale di Daniele Mondello, padre del bambino e marito di, scomparsi il 3 agosto e trovati morti nelle campagne di Caronia. "Mi auguro – prosegue Venuti – che questi ulteriori resti permettano ai medici legali di fare maggiore chiarezza sulla morte del piccolo. Ieri sempre a Caronia la polizia scientifica ha raccolto altri reperti che saranno in seguito analizzati con il luminol per capire se ci siano sono tracce ematiche e se appartengano a".Parisi eMondello sono morti nei boschi di Caronia per cause in corso di accertamento. Tra ...