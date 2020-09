Uomini e donne, che fine ha fatto Sonia Lorenzini? Eccola oggi (Di venerdì 11 settembre 2020) Sonia Lorenzini è un’ex tronista di Uomini e donne, che ha fatto sognare tantissime ragazze. Nel 2016, la giovane donna ha infatti partecipato al programma condotto da Maria De Filippi, come corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Sonia ha però abbandonato presto lo show a causa di alcuni comportamenti del tronista, ma è stata subito dopo richiamata … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

A Uomini e Donne sembra esser scattato un certo feeling tra Roberta Di Padua e Davide Blanda, il corteggiatore che – a differenza dei suoi rivali – non era stato scelto dal pubblico. La dama del trono ...

