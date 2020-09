Tabellone maschile Us Open 2020 | Djokovic numero 1 | ci sono Berrettini e Sinner

(Di sabato 12 settembre 2020) Gli accoppiamenti delprincipale degli Usmaschili, torneo in programma al 31 agosto al 13 settembre. Novakoccupa la prima posizione del seeding, quest’ultimo caratterizzato dalla presenza di ben 10 atleti italiani, fra i quali spiccano Matteo, Jannike Lorenzo Sonego. SEMIFINALI (5) Zverev b. (20) Carreno Busta 3-6 2-6 6-3 6-4 6-3 (3) Medvedev vs (2) Thiem QUARTI DI FINALE (20) Carreno Busta b. (12) Shapovalov 3-6 7-6(5) 7-6(4) 0-6 6-3 (5) Zverev b. Coric 1-6 7-6(5) 7-6(1) 6-3 (3) Medvedev b. (10) Rublev 7-6(6) 6-3 7-6(5) (2) Thiem b. (21) de Minaur 6-1 6-2 6-4 OTTAVI DI FINALE (20) Carreno Busta b. (1)6-5 squalifica (12) Shapovalov b. (7) Goffin 6-7(0) 6-3 6-4 6-3 Coric b. Thompson 7-5 ...

Diretta Us Open 2020 streaming video e tv: Carreno Busta Zverev e Medvedev Thiem sono le due semifinali maschili nel torneo di tennis dello Slam, ci sarà comunque un campione inedito. Diretta Us Open ...Dopo una lunga giornata caratterizzata da tante cancellazioni, dovute a cause legate ai tanti tornei in corso di svolgimento in giro per il mondo, è arrivato anche il tabellone delle qualificazioni ma ...