Scuola | Lupi | ' basta propaganda | servono pacchi mascherine'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 11 settembre 2020) Roma, 11 set. (Adnkronos) - “Ricevo una lettera da genitori e insegnanti dell'Istituto comprensivo statale Padre Pino Puglisi di Buccinasco, 1090 studenti dall'asilo alle elementari, che hanno ricevuto oggi lepromesse dal ministro Azzolina e dal commissario straordinario Arcuri: sono 790, formato per i bambini di 6 ai 10 anni. Prima domanda che mi rivolgono e che giro al ministro e al commissario: ma sanno che età hanno i ragazzi delle medie? Seconda domanda: se come da prescrizione la mascherina va cambiata ogni quattro ore, e i bambini dell'asilo e molti delle elementari si fermano anche il pomeriggio, a che cosa ci790? Terza domanda: come facciamo a decidere lunedì, visto che non cino, a chi darle e a chi no? E il giorno dopo che facciamo? E che cosa ...