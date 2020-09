Scuola, Azzolina contro il Piemonte: «Febbre misurata in classe? Potremmo impugnare il decreto» (Di venerdì 11 settembre 2020) «Potremmo impugnare il decreto della Regione Piemonte» che impone alle scuole di verificare la temperatura degli studenti. Lo ha detto la ministra Lucia Azzolina, oggi in visita a una... Leggi su ilmattino (Di venerdì 11 settembre 2020) «ildella Regione» che impone alle scuole di verificare la temperatura degli studenti. Lo ha detto la ministra Lucia, oggi in visita a una...

matteosalvinimi : 'Azzolina, non ti attaccano perché donna, ma perché sei un incapace, lo sanno tutti'. Severo ma purtroppo per la sc… - matteosalvinimi : #Salvini: Scuola. Mi ha chiamato una mamma che ha due bimbi: uno entra alle 9 e uno alle 10, uno esce alle 2 e uno… - AnnalisaChirico : Il ministro Azzolina è il peggior ministro della Repubblica. Si torna a scuola e sono stati consegnati solo 200mila… - LenaPoros : RT @Corriere: Controllo della febbre, Azzolina: «Si misura a casa». La polemica con il Piemonte - Staschiscio : @NonUnodiMeno @Agenzia_Ansa @azzolina @speranzs poche balle! Un bambino con febbre non può e non deve uscire da cas… -