SCOTT PILGRIM VS. THE WORLD: THE GAME – COMPLETE EDITION annunciato da Ubisoft (Di venerdì 11 settembre 2020) In occasione dell’Ubisoft Forward, Ubisoft, in collaborazione con Universal GAMEs e Digital Platforms, ha annunciato la ripubblicazione di SCOTT PILGRIM vs. The WORLD: The GAME – COMPLETE EDITION per celebrare il suo decimo anniversario. SCOTT PILGRIM vs. The WORLD: The GAME – COMPLETE EDITION, che include anche i contenuti scaricabili Knives Chau e Wallace Wells, sarà disponibile per il download per la fine del 2020 al costo di €14.99 su PlayStation®4, la famiglia di dispositivi Xbox One, Nintendo Switch™, Stadia, Windows PC e UPLAY+, il servizio in abbonamento di ... Leggi su gamerbrain

