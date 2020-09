Perry Mason (s01) - recensione (Di venerdì 11 settembre 2020) C'è questa tendenza negli ultimi anni: prendere un personaggio noto, che sia entrato a far parte dell'immaginario collettivo, e mostrarcelo in un momento della sua vita, in uno stato diverso da quello che lo ha portato alla notorietà. In generale, nella sua giovinezza.Ci hanno giocato in tanti, dall'Obi Wan di Star Wars agli X- Men, passando per il Norman Bates di Psycho e Leatherface (e il nostro Montalbano e Indiana Jones). E sono in arrivo tanti altri prequel, quello che riguarda l'infermiera Ratched di 'Qualcuno volò sul nido del cuculo', e poi su Game of Thrones e anche sulla Furiosa di Mad Max Fury Road. Anche la serie di film Kingsman ha in arrivo un suo prequel.Adesso si cimenta con l'argomento anche HBO, con la solita cura filologica che contraddistingue questa casa di produzione, con un personaggio oggi forse un po' dimenticato. Ci riferiamo al famoso ... Leggi su eurogamer

