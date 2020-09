Parma, Pizzarotti elogia Lucarelli: «Sempre stato un valore aggiunto» (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente del Parma ha commentato la nomina a vice direttore sportivo di Alessandro Lucarelli Pietro Pizzarotti, presidente del Parma, ai microfoni del sito ufficiale del club gialloblù ha commentato la nomina di Alessandro Lucarelli a nuovo vice direttore sportivo della squadra. «Alessandro è Sempre stato un valore aggiunto per il Parma sia per personalità e carisma, sia per l’amore che nutre nei confronti della nostra società e della piazza di Parma. Ora per lui c’è questa nuova avventura: siamo convinti che potrà dare il suo importante contributo e che potrà mettere al servizio del Direttore Sportivo e del club la ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Il presidente delha commentato la nomina a vice direttore sportivo di AlessandroPietro, presidente del, ai microfoni del sito ufficiale del club gialloblù ha commentato la nomina di Alessandroa nuovo vice direttore sportivo della squadra. «Alessandro èunper ilsia per personalità e carisma, sia per l’amore che nutre nei confronti della nostra società e della piazza di. Ora per lui c’è questa nuova avventura: siamo convinti che potrà dare il suo importante contributo e che potrà mettere al servizio del Direttore Sportivo e del club la ...

