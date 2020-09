Open Arms: “Soccorse in acque internazionali 77 persone” – VIDEO (Di venerdì 11 settembre 2020) Ultim’ora dalla Ong Open Arms, che annuncia le operazioni di soccorso in acque internazionali per 77 persone, tra cui 11 donne e 2 bambini. Questa mattina l’organizzazione no profit catalana, Open Arms, ha annunciato tramite il proprio profilo Twitter, l’operazione di salvataggio di ben 77 persone. Al momento del salvataggio, le persone erano su una … L'articolo Open Arms: “Soccorse in acque internazionali 77 persone” – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

emergency_ong : Gli scafisti li avevano scortati fino al mattino, per poi abbandonarli in mezzo al mare. La #OpenArms li ha interce… - LegaSalvini : #SALVINI: “A CATANIA DIRÒ AL GIUDICE CHE MI DICHIARO COLPEVOLE DI AVER DIFESO L’LTALIA” - Open_gol : La Lega cerca sostenitori al processo Open Arms e propone i voli low cost per seguire Matteo Salvini a Catania - andreagosto : RT @kulturjam: Sono 83 i naufraghi su di un barchino di legno, con 4 donne e 14 minorenni, salvati nel Mediterraneo Centrale da @emergency_… - urania2906 : RT @emergency_ong: Gli scafisti li avevano scortati fino al mattino, per poi abbandonarli in mezzo al mare. La #OpenArms li ha intercettati… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Open Arms, salvati bimbi e donne incinte lasiciliaweb | Notizie di Sicilia EMERGENCY E OPEN ARMS SALVATAGGIO DI 83 PERSONE NEL MEDITERRANEO CENTRALE

Sono 83 i naufraghi salvati ieri sera nel Mediterraneo Centrale da Open Arms, nave umanitaria dell’omonima ONG, che sta viaggiando insieme ad EMERGENCY in soccorso dei migranti che fuggono in mare all ...

Il veliero che difende i diritti dei migranti

Porto di Siracusa, 7 settembre 2020, il veliero Astral dell’ONG Open Arms è attraccato al molo in attesa di salpare. “Una volta partiti è difficile prevedere quando si farà rientro al porto, dipende d ...

Sono 83 i naufraghi salvati ieri sera nel Mediterraneo Centrale da Open Arms, nave umanitaria dell’omonima ONG, che sta viaggiando insieme ad EMERGENCY in soccorso dei migranti che fuggono in mare all ...Porto di Siracusa, 7 settembre 2020, il veliero Astral dell’ONG Open Arms è attraccato al molo in attesa di salpare. “Una volta partiti è difficile prevedere quando si farà rientro al porto, dipende d ...