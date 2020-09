“Oggi in tv”, tutta la programmazione di venerdì 11 settembre (Di venerdì 11 settembre 2020) Questa settimana si conclude in grande stile, segnata da ricorrenze, ancora ritorni e le immancabili storie che si dividono tra cinema e serie televisive. Oggi in tv troviamo il trio Conti-Panariello-Pieraccioni, ma anche uno speciale Freedom sull’11 settembre ed infine la celebrazione dei primi 10 anni di carriera di Il Volo festeggiati un anno fa con uno speciale. Andiamo con ordine, però, e scopriamo passo passo cosa ci riservano le reti Rai e quelle Mediaset in prima serata. La Rai tra storie e spettacolo Mamma Rai offre un palinsesto bello denso questa sera, dallo show con i tre amici di sempre toscani, Panariello, Conti e Pieraccioni, al cinema, senza mancare l’appuntamento consueto con NCIS. Un trio in prima serata È la rete ammiraglia Rai 1 che questa sera, alle 21.25, manderà in replica lo spettacolo ... Leggi su thesocialpost

AlbanoClelia : RT @edigram: Appena 1 anno fà persero la vita i #senegalesi Mor Diop e Samb Modou e ne furono feriti altri tre da un militante dell'estrema… - edigram : @animavera14 @FratellidItalia quindi secondo lei non c'è un clima razzista in Italia? Appena 1 anno fà persero la v… - edigram : @mat_brandi @italiapopulista Appena 1 anno fà persero la vita i #senegalesi Mor Diop e Samb Modou e ne furono ferit… - edigram : @ZanAlessandro @saveriolakadima Appena 1 anno fà persero la vita i #senegalesi Mor Diop e Samb Modou e ne furono fe… - OverlookHotel71 : RT @edigram: @OverlookHotel71 @LaVeritaWeb Non ci mise neanche questi.Appena 1 anno fà persero la vita i #senegalesi Mor Diop e Samb Modou… -