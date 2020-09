New Order, la recensione: quando la distopia è così vicina da far paura (Di venerdì 11 settembre 2020) La recensione di New Order, il nuovo film di Michel Franco presentato a Venezia 2020, in cui un colpo di stato porta il caos in una Città del Messico distopica. Non possiamo che cominciare questa recensione di New Order, il film di Michel Franco presentato a Venezia 2020, con una constatazione necessaria (che sarà per noi anche un monito per il futuro): non leggeremo più le brevi sinossi disponibili online previa visione del film. Quello che eravamo convinti di vedere prima di entrare in sala è infatti qualcosa di piuttosto diverso da quello a cui abbiamo poi effettivamente assistito: ci aspettavamo un film distopico, magari ambientato un un futuro non troppo lontano dal nostro, ma comunque una rappresentazione della realtà estrema e lontana dal nostro quotidiano. Quella a cui abbiamo ... Leggi su movieplayer

the_reckoner : #fridaybanger Tutti frutti by New Order - picuzzo93 : @karlyto23 ma è super fico! fanno blue monday dei new order, bellissimo! - GuyOverboard : New Order, non vi offendete che siete degli idoli, ma il vostro nuovo singolo è prodotto e arrangiato con una Bonte… - TommyBrain : +New World Order, Attacchi Illuminati ?+ | Notizie Oggi Lineasera' - IacobellisT : +New World Order, Attacchi Illuminati ?+ | Notizie Oggi Lineasera' -