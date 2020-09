Morte Gioele, avvocato conferma: “Resti ossei trovati tutti del piccolo” (Di venerdì 11 settembre 2020) Morte Gioiele, arrivano nuovi drammatici aggiornamenti. A fornirli questa volta è direttamente l’avvocato di Daniele Mondello, padre del piccolo e marito di Viviana. Ecco cosa è emerso in queste ore. Morte Gioiele, arrivano ulteriori aggiornamenti sulla triste vicenda. Secondo quanto infatti riferisce l’avvocato di Daniele Mondello, padre del bambino e marito di Viviana, i resti … L'articolo Morte Gioele, avvocato conferma: “Resti ossei trovati tutti del piccolo” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 settembre 2020)Gioiele, arrivano nuovi drammatici aggiornamenti. A fornirli questa volta è direttamente l’di Daniele Mondello, padre del piccolo e marito di Viviana. Ecco cosa è emerso in queste ore.Gioiele, arrivano ulteriori aggiornamenti sulla triste vicenda. Secondo quanto infatti riferisce l’di Daniele Mondello, padre del bambino e marito di Viviana, i resti … L'articolo: “Restidel piccolo” proviene da www.inews24.it.

massidanu : RT @chilhavistorai3: “Mia moglie Viviana non c’entra con la morte di Gioele. Dall’incidente sono usciti vivi, avrei voluti cercarli io lo s… - agnesestraw : RT @mattino5: Tanti i punti oscuri di questo caso e tanti ritardi e silenzi nelle ricerche 'Provincialismo investigativo fin dall'inizio'… - agnesestraw : RT @mattino5: La morte misteriosa di Viviana e Gioele: #Mattino5 è in diretta dal luogo del ritrovamento - bizcommunityit : Caronia, le impronte di Gioele sul parabrezza e le lesioni al cranio: i nuovi elementi delle indagini sulla… - GiustiziaMaria : RT @chilhavistorai3: “Mia moglie Viviana non c’entra con la morte di Gioele. Dall’incidente sono usciti vivi, avrei voluti cercarli io lo s… -