La Sardegna introduce i test per chi arriva nell' isola

Leggi su agi

(Di venerdì 11 settembre 2020) AGI - Mascherina h24 anche all'aperto dove non si possano rispettare le distanze interpersonali eper il Covid-19 per chiin, dalla peno dall'estero: sono le novità introdotte dalla nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Christian Solinas e in vigore fino al 7 ottobre prossimo. L'ordinanza Da lunedì prossimo, 14 settembre, tutti i passeggeri in arrivo, fermo restando l'obbligo della registrazione on line già in vigore, "sono invitati a presentare, all'atto dell'imbarco, l'esito di un– sierologico (IgG e IgM) o molecolare (RNA) o Antigenico rapido – eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, che abbiano dato esito negativo per covid-19", si legge nel provvedimento. ...