La Regina Elisabetta ha bisogno di soldi: cede la sua residenza per un drive in… (Di venerdì 11 settembre 2020) Durante l’ultimo fine settimana di settembre i cancelli dell’immenso giardino della residenza natalizia di proprietà della famiglia Windsor si apriranno per un evento incredibile. Si tratta di una curiosa iniziativa commerciale per i reali inglesi. Il parco di Sandringham, diventerà un cinema, un drive-in aperto a tutti. La Regina Elisabetta apre un drive-in L’evento di tre giorni si terrà dal 25 al 27 novembre, nella contea di Norfolk, e tra i titoli dei ci sono anche “Toy Story – Il mondo dei giocattoli” e “A star is born”. I biglietti saranno acquistabili online al costo di poco più di 32 sterline, circa 36 euro, e tra i titoli delle pellicole troviamo “Rocketman”, “The Greatest Showman”, ... Leggi su velvetgossip

MarcodiFuria1 : oggi ho scoperto che la regina elisabetta ii è sovrana di almeno altri SEDICI paesi oltre a gran bretagna e irlanda… - gondra_one : avevo già accennato alla mia intenzione di farmi fotografare con figli e canetto per i miei 50, stile 'foto di fami… - chrcapuano : RT @6dimattina_: Gerry che saluta la regina Elisabetta in diretta nazionale ?? - Travelholic98 : Gerry che dice che la Regina Elisabetta lo guarda Mi ricorda una conduttrice famosa che attende il diritto di repli… - 6dimattina_ : Gerry che saluta la regina Elisabetta in diretta nazionale ?? -

