Inter | arriva la prima offerta per Brozovic | tesoretto reinvestito per arrivare a Kanté?

FcInterNewsit : Alaba-Bayern Monaco, il rinnovo non arriva. E i bookies credono al colpo Inter - Gazzetta_it : #Inter, #Kolarov pronto. Poi cassa con tre pedine, e parte l’assalto a #Kanté - DiMarzio : #Darmian-#Inter, arriva la conferma del ds gialloblù #Carli - INTER291103 : RT @internewsit: Godin-Cagliari, arriva la conferma! Il DS: “Interesse da lui. Con l’Inter...” - - internewsit : Godin-Cagliari, arriva la conferma! Il DS: “Interesse da lui. Con l’Inter...” - -

Ultime Notizie dalla rete : Inter arriva

TuttoCalcioPuglia.com

Il Monaco ha messo nel mirino Marcelo Brozovic in vista della prossima stagione. L'arrivo del centrocampista dell'Inter sarebbe un'esplicita richiesta di Niko Kovac, neo allenatore del club monegasco ...“In attesa del nuovo sistema di viabilità che, al termine dei lavori di RFI per la realizzazione del nuovo ponte di via San Paolo della Croce, interesserà via di Morena nella zona a ridosso di Viale K ...