Incendi in California, San Francisco come in "Blade Runner 2049": le immagini virali dello scenario apocalittico [VIDEO] (Di venerdì 11 settembre 2020) E' sempre più drammatica la situazione nella West Coast degli USA, dove imperversano gli Incendi: colpiti soprattutto California, Oregon e Stato di Washington. La Bay Area di San Francisco il 9 settembre si è svegliata con un cielo in stile "Blade Runner 2049": la coltre di fumo non consentiva ai raggi del sole di filtrare, e lo skyline della città – come quello di Oakland e Berkeley – si è tinto di tonalità che andavano dal mattone al rosso cupo passando per l'arancione, mentre piogge di cenere trasportate dal vento si depositavano sulle strade. Sul web sono diventate virali le incredibili immagini dei residenti che hanno immortalato i luoghi iconici di San Francisco.

GassmanGassmann : Gli incendi in California... questo il cielo fotografato dagli abitanti, una devastazione senza precedenti. Dobbiam… - Corriere : San Francisco come Blade Runner: un cielo apocalittico color arancione (colpa degli inc... - ilpost : Mercoledì le luci dei palazzi e delle auto nella baia di San Francisco sono rimaste accese anche in pieno giorno pe… - howtoberare : RT @IlContiAndrea: A causa degli incendi in California (oltre 90 roghi) #SanFrancisco avvolta in un cielo cupo. La coltre di fumo non ha fa… - xloujuliet : @flkslore @Flxuke Ahaha povera?? io volevo fare l’ordine oggi però poi ho letto che a causa degli incendi che ci son… -