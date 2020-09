Hot dog di patate (Di venerdì 11 settembre 2020) Se cercate una ricetta sfiziosa questa fa proprio al caso vostro, gli sono un piatto veramente unico, originale e ricco di sapore. Vediamo insieme la preparazione IngredientiSegui Termometro Politico su Google News 3 wurstel grandi3 patate grandi3-4 cucchiai di parmigiano reggiano grattugiato2 uova3-4 cucchiai di farina di tipo 006 fette di formaggio morbido3-4 cucchiai di pangrattatoSale fino q.b.Pepe nero macinato q.b.Olio evoOlio per friggerePer preparare gli iniziate riempiendo una pentola di acqua e mettendo sul fuoco, aggiungete le patate e fate cuocere per 30 minuti. Quando le patate saranno pronte, spegnete la fiamma e poi fate raffreddare. Sbucciate tutte le patate e mettete in una ciotola, schiacciate con lo schiacciapatate o con la forchetta e poi aggiungete sale, pepe, olio, ... Leggi su termometropolitico

Se cercate una ricetta sfiziosa questa fa proprio al caso vostro, gli hot dog di patate sono un piatto veramente unico, originale e ricco di sapore. Vediamo insieme la preparazione 3 wurstel grandi 3 ...

L’AQUILA: L’HOT DOG DI PEPPE SPECCHIOLI COMPIE TRENT’ANNI, “L’HO RESO ‘ITALIANO’ ED E’ STATO UN SUCCESSO”

All’Aquila, Peppe Specchioli ha appena appena rilevato la storica rosticceria Iannucci, in via Patini 15, a pochi metri da piazza Duomo, dove c’è lo storico mercato degli ambulanti. Il capoluogo abruz ...

