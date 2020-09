Grande Fratello Vip, il rifiuto di Morgan: “Ha detto no a una grossa somma di denaro” (Di venerdì 11 settembre 2020) Quando mancano ormai pochi giorni al debutto in onda della nuova stagione del Grande Fratello Vip, spuntano altre indiscrezioni sul casta di questa edizione. L’ultima arriva dal settimanale Oggi, secondo cui Alfonso Signorini ha contattato anche Morgan per chiedergli di partecipare al reality di Canale 5. Una proposta accompagnata da quella che viene definita “una grossa somma di denaro“, che il cantante ha rifiutato. Secondo Oggi, il cantante avrebbe dovuto entrare nella casa più spiata d’Italia il 24 settembre, nella seconda puntata, ma il suo rifiuto è stato categorico. L'articolo Grande Fratello Vip, il rifiuto di Morgan: “Ha detto no a una ... Leggi su ilfattoquotidiano

