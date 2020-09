GP F1 Toscana: prove libere, giro più veloce per Valtteri Bottas, terza la Ferrari di Leclerc (Di venerdì 11 settembre 2020) La prima sessione di libere del Mugello in Formula 1 termina con la Mercedes del finlandese davanti a tutti in 1'17"879, con soli 48millesimi di vantaggio sulla Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Tra le prime posizioni, pero', c'e' anche la Ferrari che con Charles Leclerc stampa il terzo tempo Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 settembre 2020) La prima sessione didel Mugello in Formula 1 termina con la Mercedes del finlandese davanti a tutti in 1'17"879, con soli 48millesimi di vantaggio sulla Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Tra le prime posizioni, pero', c'e' anche lache con Charlesstampa il terzo tempo

