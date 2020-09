Gismondo: "La febbre va assolutamente misurata a scuola, proprio come al supermercato" (Di venerdì 11 settembre 2020) “Sono assolutamente contraria alla rilevazione della temperatura fatta in famiglia” ai bimbi che vanno a scuola. Sono le parole di Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, in vista del ritorno in classe dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid-19 dice “no” alla misurazione della febbre a casa.No “per tantissimi motivi di ordine pratico - spiega l’esperta all’Adnkronos Salute - e anche perché è il caso che il rilevatore di temperatura sia uguale e ben tarato per tutti i bambini della stessa scuola. Quindi assolutamente temperatura a scuola”, esattamente come viene ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) “Sonocontraria alla rilevazione della temperatura fatta in famiglia” ai bimbi che vanno a. Sono le parole di Maria Rita, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica, Virologia e Diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano, in vista del ritorno in classe dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid-19 dice “no” alla misurazione dellaa casa.No “per tantissimi motivi di ordine pratico - spiega l’esperta all’Adnkronos Salute - e anche perché è il caso che il rilevatore di temperatura sia uguale e ben tarato per tutti i bambini della stessa. Quinditemperatura a”, esattamenteviene ...

Riapertura scuole, dobbiamo aspettarci focolai. Gli esperti: saranno decisivi i primi 15 giorni

