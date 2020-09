Elezioni regionali 2020 in Toscana: voto a domicilio, ecco come fare (Di venerdì 11 settembre 2020) Non sarà necessario recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per ottenere il voto a domicilio per chi si trova in quarantena a casa per Covid-19 o è in isolamento fiduciario. Basterà inviare una mail alle Asl, senza spostarsi da casa, oppure riempire un modulo on line Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 settembre 2020) Non sarà necessario recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per ottenere ilper chi si trova in quarantena a casa per Covid-19 o è in isolamento fiduciario. Basterà inviare una mail alle Asl, senza spostarsi da casa, oppure riempire un modulo on line

FIRENZE – Non sarà necessario recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per ottenere il voto a domicilio per chi si trova in quarantena a casa per ...

Elezioni Regione Liguria, Pastorino: “Covid, le prescrizioni sanitarie per i seggi elettorali sono carenti”

Genova | Elezioni Regione Liguria. Preoccupazioni giungono da più parti circa la mancanza di informazioni precise sulle prescrizioni sanitarie che dovranno adottare i componenti dei seggi elettorali p ...

FIRENZE – Non sarà necessario recarsi fisicamente presso gli uffici delle Asl per richiedere il certificato medico necessario per ottenere il voto a domicilio per chi si trova in quarantena a casa per ...Genova | Elezioni Regione Liguria. Preoccupazioni giungono da più parti circa la mancanza di informazioni precise sulle prescrizioni sanitarie che dovranno adottare i componenti dei seggi elettorali p ...