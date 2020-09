Covid-19 | lo sfogo | “Qui la rianimazione è piena e non va bene”

Leggi su yeslife

(Di venerdì 11 settembre 2020) Letti pieni nel reparto di terpia intensiva dell’Ospedale Cervello di Palermo. Il direttore si sfoga sulla gestione dell’emergenza. L’Ospedale Cervello di Palermo ha terminato i posti letto in terapia intensiva. Decisamente “non un buon segnale” commenta Enzo Farinella, direttore del reparto malattie infettive, ai microfoni di Tgcom24. Secondo il medico, in questo momento siamo … L'articolo-19, lo: “Qui lae non va bene” proviene da YesLife.it.