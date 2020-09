Cisterna di Latina | litiga con un uomo e poi aggredisce gli agenti | arrestato 20enne egiziano

Leggi su ilcorrieredellacitta

Ieri intorno alle 20 adii carabinieri del locale comando stazione hanno tratto in arresto undi origini egiziane senza fissa dimora che dopo essere venuto alle mani per motivi in corso di accertamento con un 28 enne romeno, si è scagliato contro i militari intervenuti. Quest'ultimi sono riusciti a bloccarlo solo dopo una breve colluttazione, riportando lievi lesioni. L'verrà associato presso la casa circondariale di.