Bando Smart Grid: sono 35 i progetti presentati (Di venerdì 11 settembre 2020) Bando Smart Grid: presentati 35 progetti per interventi di ammodernamento ed efficientamento sulla rete elettrica nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia Con 35 progetti presentati, per un valore complessivo di investimenti pari a 224 milioni di euro, si è chiuso di recente lo sportello del Bando Smart Grid, che promuove interventi di costruzione,…

Ultime Notizie dalla rete : Bando Smart Bando Smart Grid: sono 35 i progetti presentati Corriere Nazionale Huawei lancia la sfida ad Android: il sistema operativo Harmony sugli smartphone

AGI - Alla fine l'annuncio tanto atteso è arrivato in uno dei momenti più difficili per Huawei: Harmony, il sistema operativo su cui il colosso cinese sta lavorando da tempo e che dal 2019 fa funziona ...

Huawei abbandona Android: dal 2021 anche gli smartphone su HarmonyOs

L'annuncio durante la conferenza sviluppatori. Intanto, il mercato degli smartphone si 'salva' nel 2020 grazie alle vendite di modelli con tecnologia 5G, il 60% dei quali in Cina Huawei annuncia inves ...

