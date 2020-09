Vaccino, AstraZeneca: “Risposte sulla reazione avversa entro 3 mesi”. Gli infettivologi: “Uno stop può capitare, non deve minare la fiducia” (Di giovedì 10 settembre 2020) Malgrado la battuta d’arresto per una reazione anomala in fase di test, il colosso farmaceutico AstraZeneca è ottimista: il Vaccino contro il coronavirus elaborato dall’Università di Oxford potrebbe ancora essere disponibile sul mercato “a fine anno o all’inizio del 2021” . Lo ha affermato Pascal Soriot, amministratore delegato di AstraZeneca, l’azienda farmaceutica che se ne è aggiudicato i diritti di produzione, citato dalla stampa britannica. Soriot ha precisato di non poter dire esattamente quando i trial riprenderanno, ma di essere comunque convinto che il progetto resti “in corsa per avere entro quest’anno una data” sulla richiesta di approvazione delle autorità sanitarie. Il comitato chiamato a ... Leggi su ilfattoquotidiano

