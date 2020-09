Us Open, Thiem e Azarenka in semifinale (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 10 SET - L'austriaco Dominic Thiem, n.3 al mondo, si è qualificato per la sua prima semifinale degli Us Open, dove domani affronterà il russo Daniil Medvedev, n.5,. Ieri sera Thiem ... Leggi su corrieredellosport

US Open, il programma di mercoledì 9 settembre: apre Serena, chiude Thiem
Us Open, Thiem e Azarenka in semifinale

(ANSA) - NEW YORK, 10 SET - L'austriaco Dominic Thiem, n.3 al mondo, si è qualificato per la sua prima semifinale degli Us Open, dove domani affronterà il russo Daniil Medvedev (n.5). Ieri sera Thiem ...

Diretta Us Open 2020/ Video streaming tv: Medvedev terzo semifinalista

Diretta Us Open 2020 streaming video tv: si giocano i quarti di finale nel torneo dello Slam a Flushing Meadows, derby russo tra Rublev e Medvedev ma anche Serena Williams scende in campo. Diretta Us ...

