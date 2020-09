Ultim’ora – De Laurentiis lascia Capri: trasferito all’ospedale Gemelli di Roma (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “De Laurentiis attorno alle 17 e 50 ha lasciato Capri in barca per Napoli. Da lì è diretto all’ospedale Romano Gemelli dove potrebbe essere ricoverato”. Questa la notizia lanciata dall’edizione online de ‘La Repubblica’. Gli unici sintomi che avverte sono una debolezza, dolori articolari e qualche linea di febbre. Il presidente del Napoli era a Capri con la moglie Jacqueline, anch’essa risultata positiva. De Laurentiis ieri mattina ha partecipato a Milano all’assemblea della Lega in cui i club hanno dato il loro via libera alla creazione della media company, con conseguente ingresso dei fondi di private equity nella nuova societa’ che verra’ creata ... Leggi su anteprima24

