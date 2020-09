Tutte le novità per EMUI 11, la lista degli smartphone supportati (Di giovedì 10 settembre 2020) EMUI 11 è stato presentato al mondo oggi 10 settembre. Le novità della nuova interfaccia proprietaria Huawei non sono certo poche. La natura di alcuni cambiamenti è solo grafica, in altri casi ci sono funzioni appena introdotte e di certo utili. Di seguito sono elencate le principali modifiche di scena da adesso in poi. Nuovo design in stile Piet Mondrian L’interfaccia dell’EMUI 11 è ridisegnata nello stile del pittore Piet Mondrian, esponente dell’avanguardia olandese. Tra le sue opere più note, il pittore d’avanguardia olandese nel 1921 creò il famoso dipinto “Composizione in rosso, blu, giallo, bianco e nero” che è stato appunto preso come spunto per il design di quanto visualizzato a schermo. Gli elementi grafici possono essere anche personalizzati ... Leggi su optimagazine

GruppoCDP : ?? Domani #10settembre inauguriamo a #Torino la nostra nuova sede territoriale, uno spazio con cui rafforzare la cap… - ilmessaggeroit : #maserati, ecco il nuovo #piano #rilancio: 16 novità di prodotto in 4 anni. Dal 2022 tutte auto avranno ve... - infoitscienza : È il giorno di Android 11, tutte le novità in arrivo - infoitscienza : Android 11, tutte le novità di sicurezza e privacy - affittozorro : @AlessioParodi6 @cmgaston @assurdistan Però io sono aperto alle novità ma per la pizza sono un tradizionalista esas… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte novità Registro unico per 336mila enti: il Terzo settore «vede» il traguardo Il Sole 24 ORE