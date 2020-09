Thiem-Medvedev in tv, Us Open 2020: data, orario e come vederla in diretta streaming (Di giovedì 10 settembre 2020) Il programma del match tra Dominic Thiem e Daniil Medvedev, valevole per la semifinale degli Us Open 2020. L’austriaco, dopo aver eliminato rapidamente Alex De Minaur, se la vedrà con il tennista russo, reduce dalla vittoria sul connazionale Rublev. L’incontro, in programma venerdì 11 settembre con orario ancora da definire, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, oltre che in streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà la sfida con cronaca e highlights al termine. Leggi su sportface

OA_Sport : US Open 2020: Daniil Medvedev e Dominic Thiem volano in semifinale, ko Rublev e de Minaur - sportface2016 : #USOpen - #Thiem batte #DeMinaur e accede alla semifinale - bacardipreza : Que locura Medvedev vs. Thiem - Ubitennis : Thiem risponde a Medvedev: annullato De Minaur - Santillan_TV : La final adelantada Thiem vs Medvedev. -