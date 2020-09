Salvini: “Aggressione? Deluso dal silenzio di Conte” (Di giovedì 10 settembre 2020) Torna a parlare dopo l’aggressione subita ieri a Pontassieve, vicino Firenze, Matteo Salvini: “Ho una camicia nuova e una quindicina di rosari che mi sono stati donati da ieri, vado avanti e non cerco vendetta”. Ha detto il leader della Lega ad Agorà, su Rai 3. Salvini ha puntato il dito contro il premier Conte: “Ieri mi ha stupito il suo silenzio, il leader dell’opposizione aggredito e il presidente del Consiglio che non dice nulla“, ha ribadito in trasmissione. “Mozione di sfiducia per Azzolina” Capitolo scuole: molti istituti hanno già riaperto, altri lo faranno a partire da lunedì 14 settembre. Intanto il leader leghista ha annunciato: “Presenteremo una mozione di sfiducia per Azzolina la settimana prossima. Noi abbiamo fatto tante proposte, per esempio ... Leggi su italiasera

Capezzone : Occhio a narrazione di comodo sull’aggressione contro @matteosalvinimi (“una donna in stato di alterazione”). Segna… - Giorgiolaporta : Quanti democratici di #sinistra prenderanno le distanze dall'aggressione di #Pontassieve a #Salvini? O è normale st… - matteosalvinimi : #Salvini: Ho una camicia nuova ed una decina di rosari in più, regalati da parroci e cittadini incontrati ieri dopo… - psymonic : RT @bravimabasta: +++ VAR CONFERMA: ANNULLATA PER SIMULAZIONE AGGRESSIONE SALVINI +++ - GiorgioCarbon12 : RT @DxZagor: AMICI VOLEVO DIRE LA MIA SULL'AGGRESSIONE A SALVINI A CUI SONO VICINO @matteosalvinimi ???? CON UN PREMIER COME CONTE PERVASO D… -