PS5: data d’uscita fissata al 19 novembre? (Di giovedì 10 settembre 2020) Sono appena trapelati nuovi dettagli che indicherebbero il 19 novembre come data d’uscita di PS5. Vediamoli in quest’articolo Con Microsoft che ha finalmente svelato i prezzi e i dettagli di lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, tutti gli occhi sono ora puntati su Sony. Tuttavia, per il momento, il colosso continua a rimanere in silenzio su quello che riguarda la sua prossima console casalinga. La prossima macchina hardware di Sony continua ad essere prevista per il prossimo periodo festivo. Il che significa che non dovremmo essere troppo lontani dal momento che le informazioni chiave diventino ufficialmente disponibili. Ma mentre aspettiamo che ciò accada, i dettagli sulla data d’uscita di PS5 potrebbero già essere arrivati da un’altra fonte. Ecco chi ha diffuso le ultime informazioni sulla ... Leggi su tuttotek

