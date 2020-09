Pozzuoli, sei nuovi casi di Covid in città (Di giovedì 10 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Continua l’apprensione legata all’emergenza sanitaria tra Napoli e provincia. A Pozzuoli, nell’area flegrea, si registrano altri 6 casi di cittadini positivi al Covid. Ad annunciarlo in serata è stato il primo cittadino Vincenzo Figliolia. Ora, a quanto racconta il sindaco, sarà attivata la ricerca del loro link epidemiologico, nel mentre i cittadini restano in isolamento domiciliare. Ad oggi, dall’inizio della pandemia, sono 167 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus. L'articolo Pozzuoli, sei nuovi casi di Covid in città proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

