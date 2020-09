Ozil, stoccata al Tottenham: “Se non volessi vincere trofei andrei in maglia Spurs…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Nel corso di una chiacchierata via social con i fan, Mesut Ozil ha colto al balzo l'occasione per pungere il Tottenham, storica rivale dell'Arsenal. Pochi giri di parole per il tedesco dei Gunners che ad un utente che gli chiedeva cosa avrebbe preferito fare tra ritirarsi e giocare nel club Spurs, ha risposto con una vera e propria stoccata.Ozil: frecciata al Tottenhamcaption id="attachment 578997" align="alignnone" width="811" Ozil (Getty Images)/captionLe parole di Ozil sono subito diventate virali su Twitter e non solo. "Se tu dovessi scegliere cosa fare tra ritirarti o andare a giocare al Tottenham, cosa faresti?", ha chiesto l'utente Jimmy Chilides al trequartista dell'Arsenal. Pronta la risposta del tedesco: "Beh, se non volessi ... Leggi su itasportpress

