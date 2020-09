«Ora si vergogna a farsi vedere in pubblico» (Di giovedì 10 settembre 2020) Un'operazione dentaria ha causato non pochi problemi a una 88enne di Lugano. Che ha fatto ricorso al DSS Leggi su media.tio.ch

CorSport : L'infortunio di #Zaniolo è una vergogna! Ora l'#Uefa dovrà rispondere - Ticinonline : «Ora si vergogna a farsi vedere in pubblico» #dentista - politica_satira : Ora il branco si accusa a vicenda, da bianchi a rossi per la vergogna. #WillyMonteiro #WillyMonteiroDuarte #Colleferro - Alessan57091017 : @vitocrimi La barzelletta siete voi! Che ogni mattina ve ne uscite con delle idee strane e ridicole . Avete , tutti… - sixbladeknife57 : RT @GiancarloGiord3: Che Paese incredibile...gli ultimi, dai faccio il bravo, diciamo 15 Governi, di qualsiasi parte politica siano stati,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora vergogna

laProvinciaOnline.info

MILANO. Prima sono state le mascherine della salvezza, poi per mesi sono state dimenticate in un magazzino. Ora, potrebbero avere una nuova vita in Kazakhstan. Le mascherine Fippi, «autoprodotte» da R ...Brucia Moria, il campo profughi sull'isola greca di Lesbo che ospita circa 12.700 migranti e richiedenti asilo (quattro volte la sua capienza), in condizioni disumane: è il più grande d'Europa. Solo i ...