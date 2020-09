Ora i prodotti agroalimentari Dop e Igp valgono un prestito in banca (Di giovedì 10 settembre 2020) Salumi, formaggi e vini…come l’oro. Chiaramente si tratta di un’esagerazione, ma a livello concettuale è tutto vero. Nel nuovo decreto “Cura Italia”, pubblicato il 23 luglio 2020 in Gazzetta Ufficiale, è infatti presente una misura che prevede il via libera al “pegno rotativo” su prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta (Dop/Igp), inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose. Che l’enogastronomia fosse un valore inestimabile per l’Italia era già risaputo. Ma la crisi aperta dalla pandemia ha fatto balzare ancora più in alto le aspettative di chi guarda alla filiera dell’agroalimentare con fiducia. Del resto il giro d’affari del settore muove 538 miliardi di euro, come confermato da ... Leggi su newsagent

Ultime Notizie dalla rete : Ora prodotti Cade il "segreto di stato" sui cibi stranieri, Coldiretti: "Ora interventi più tempestivi in caso di allarmi alimentari" TargatoCn.it Il caso Racing Point è archiviato, i team hanno ritirato l'appello contro la FIA

Ricordate il caso Racing Point, rea di aver copiato la Mercedes W10 del 2019 e in particolare le prese d'aria dei freni sempre della vettura di Toto Wolff. Per almeno tre Gran Premi è stato l'argoment ...

L'apprendista Colombo: le offerte dall'estero, il Borussia Dortmund e il rinnovo, il Milan ha le idee chiare

Prima il prodotto del vivaio che da anni è in pianta stabile in Prima Squadra. Poi il figlio d'arte che ha sempre gli occhi puntati addosso. Per terzo il 2000 a ...

