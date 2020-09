Omicidio Willy, l’ultimo saluto sabato mattina. La famiglia: ‘Niente fiori, ma opere di bene’ (Di giovedì 10 settembre 2020) Si terrà sabato mattina, 12 settembre, alle ore 10:00 presso il Campo Sportivo Comunale ‘Piergiorgio Tintisona’ di Paliano il funerale di Willy Monteiro, il giovane di 21 anni pestato a morte nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Leggi anche: Omicidio Willy, le testimonianze: “Ecco come è stato picchiato e ucciso, saltavano sul corpo inerme del 21enne” Willy Monteiro, l’ultimo saluto “Sono uscito in questo momento dalla Questura di Frosinone, dove ho partecipato insieme agli organismi di sicurezza preposti al tavolo tecnico per l’organizzazione delle esequie del nostro concittadino Willy Monteiro Duarte. Comunico ufficiale che il rito funebre, presieduto da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

