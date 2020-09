Nuova vita e nuovo amore per Roberta Beta del GF. Ve la ricordate? Ecco com’è oggi (e cosa le è successo) (Di giovedì 10 settembre 2020) Roberta Beta ricomincia da sé stessa con una Nuova love story. Chi non ricorda Roberta Beta? Volto rimasto noto dopo aver preso parte alla prima mirabolante edizione del Grande Fratello. La Beta ha un figlio, appena maggiorenne, e un nuovo grande, grandissimo amore che è seguito ad una grossa, grossissima delusione sentimentale: “Ho scoperto di essere stata tradita dal mio ex guardandogli il telefono”. Come spesso accade ai giorni nostri, a far scoppiare la coppia è stato il telefono: “Ho guardato il suo telefono – ha rivelato al magazine Diva e donna – so che non si dovrebbe fare, ma è arrivato un messaggio e mi ci è cascato l’occhio. C’era scritto: ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : Una nuova piccola pugliese, 5 mesi! Meraviglia! ?? Buona vita Sharon, a te e alla tua mamma. - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 #OmeliaContadina #AliceRohrwacher: “Questo progetto è un funerale ma è pieno di vita… - GiovanniToti : Con l’amico @matteosalvinimi e il sindaco @buccipergenova a #Begato, dove presto demoliremo le dighe, simbolo di qu… - claudiomassimi1 : Solo un Grande Grazie a @G_Higuain che rimarrà nella storia della @juventusfc . Grazie Pipa ? ci siamo Divertiti e… - lucc_mich : RT @Silvano05230100: ' Gli Ideali nn servono serve ragionevolezza per un movimento politico che aspiri a governare un paese' È la nuova ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova vita La nuova vita degli abeti. Il cortometraggio "Troiane" Artribune Le sorelle Macaluso, la recensione: la meravigliosa creatura di Emma Dante

La trama del film si sviluppa su tre piani temporali (infanzia, età adulta, vecchiaia) concentrandosi sulle nostre protagoniste, sul loro rapporto e su un evento che cambierà per sempre le loro vite.

VALENTINA BISTI/ “Con Massimiliano Ossini è nata un’amicizia dopo Uno Mattina”

Valentina Bisti ospite di C’è tempo per, su Rai 1. La giornalista è finita al centro delle polemiche per via di un servizio sospetto. Valentina Bisti è uno dei volti storici del Tg1 e grazie al suo la ...

La trama del film si sviluppa su tre piani temporali (infanzia, età adulta, vecchiaia) concentrandosi sulle nostre protagoniste, sul loro rapporto e su un evento che cambierà per sempre le loro vite.Valentina Bisti ospite di C’è tempo per, su Rai 1. La giornalista è finita al centro delle polemiche per via di un servizio sospetto. Valentina Bisti è uno dei volti storici del Tg1 e grazie al suo la ...